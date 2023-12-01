رئيس الاتحاد الإيفواري يدعم لاعبي أسيك ميموزا قبل مواجهة الوداد الرياضي

قام رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم إدريس ديالو، بزيارة لاعبي أسيك ميموزا، قبل مواجهة الوداد الرياضي، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وحسب ما أورده الحساب الرسمي للنادي الإيفواري، عبر موقع التواصل الاجتماعي ب “فايسبوك”، قام إدريس ديالو بتهنئة اللاعبين نظير الأداء الجيد الذي ظهروا به في كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الماضي.

وطالب رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، على ضرورة بذل مزيد من المجهود من طرف لاعبي الفريق، لمواصلة المشوار خلال الموسم الكروي الجاري.

ويستقبل أسيك ميموزا ضيفه الوداد الرياضي، يوم غد السبت، على أرضية ملعب “فيليكس بوانيي” في أبيدجان، في تمام الساعة الثامنة مساء.

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