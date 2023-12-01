رئيس الاتحاد الإيفواري يدعم لاعبي أسيك ميموزا قبل مواجهة الوداد الرياضي

رئيس الاتحاد الإيفواري يدعم لاعبي أسيك ميموزا قبل مواجهة الوداد الرياضي

2023-12-01 / 12:46
0

قام رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم إدريس ديالو، بزيارة لاعبي أسيك ميموزا، قبل مواجهة الوداد الرياضي، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وحسب ما أورده الحساب الرسمي للنادي الإيفواري، عبر موقع التواصل الاجتماعي ب “فايسبوك”، قام إدريس ديالو بتهنئة اللاعبين نظير الأداء الجيد الذي ظهروا به في كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الماضي.

وطالب رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، على ضرورة بذل مزيد من المجهود من طرف لاعبي الفريق، لمواصلة المشوار خلال الموسم الكروي الجاري.

ويستقبل أسيك ميموزا ضيفه الوداد الرياضي، يوم غد السبت، على أرضية ملعب “فيليكس بوانيي” في أبيدجان، في تمام الساعة الثامنة مساء.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الدوري الأوروبي.. ليفربول يتأهل إلى الدور القادم

الدوري الأوروبي.. ليفربول يتأهل إلى الدور القادم

2023-11-30 / 23:01
Photo of الفوتسال.. المنتخب المغربي لأقل من 19 سنة يتوج بدوري حيضر ألييف الودي

الفوتسال.. المنتخب المغربي لأقل من 19 سنة يتوج بدوري…

2023-11-30 / 22:52
Photo of حمد الله يساهم في قيادة إتحاد جدة للفوز أمام الخليج

حمد الله يساهم في قيادة إتحاد جدة للفوز أمام…

2023-11-30 / 21:12
Photo of إنتخاب رئيس جديد لنادي حسنية أكادير

إنتخاب رئيس جديد لنادي حسنية أكادير

2023-11-30 / 20:57
Photo of الإصابة تحرم الوافد الجديد على المنتخب المغربي من المشاركة في “الكان”

الإصابة تحرم الوافد الجديد على المنتخب المغربي من المشاركة…

2023-11-30 / 19:16
Photo of الرجاء الرياضي يفوز بعضوية مجلس إدارة رابطة الأندية الإفريقية

الرجاء الرياضي يفوز بعضوية مجلس إدارة رابطة الأندية الإفريقية

2023-11-30 / 17:33
Photo of حكيم زياش ينافس على جائزة أوروبية مهمة

حكيم زياش ينافس على جائزة أوروبية مهمة

2023-11-30 / 14:54
Photo of “الوينرز” تتخلى عن الناصيري.. أهم مراكز الخصاص في الميركاتو هو الرئيس

“الوينرز” تتخلى عن الناصيري.. أهم مراكز الخصاص في الميركاتو…

2023-11-30 / 14:34
Photo of فصيل “وينرز” يرفع البطاقة الحمراء في وجه رئيس الوداد

فصيل “وينرز” يرفع البطاقة الحمراء في وجه رئيس الوداد

2023-11-30 / 13:23
Photo of نهضة بركان يصل إلى باماكو استعدادا لمواجهة الملعب المالي

نهضة بركان يصل إلى باماكو استعدادا لمواجهة الملعب المالي

2023-11-30 / 12:31

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق