بالفيديو.. أمين الناجي يتغزل بزوجته علنا في أول ظهور لها بمراكش

2023-12-01 / 17:58
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هبة بريس من مراكش

استأثر الظهور الأول لزوجة الفنان أمين الناجي فوق البساط الأحمر لمهرجان مراكش الدولي للفيلم باهتمام واسع من طرف وسائل الإعلام و بتفاعل كبير من طرف المشاهدين.

و ظهر الممثل أمين الناجي فوق البساط الأحمر لمهرجان مراكش رفقة أم طفلته، حيث حرصا على الإطلالة بشكل أنيق جعل كل الأنظار تسلط عليهما لحظة مرورهما في أمسية اليوم السابع من المهرجان.

و خلال تصريحه الصحفي لميكروفون هبة بريس، وجه أمين الناجي رسالة حب لزوجته سندس حيث قال: “كنتمنى من سيدي ربي يحفظها و يخليها ليا”.

و أضاف الممثل الناجي: “سندس إمرأة عظيمة و رائعة، هي سندي الأول و داعمي الأساسي في هاته الحياة، الله يخليها ليا و هي الحب، و أشكر الله على منحه لي زوجة إسمها سندس و أتمنى أن أكون الزوج الذي حلمت به يومها الأول”.

تفاصيل أخرى تجدونها في تصريح أمين الناجي لهبة بريس:

 

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‫7 تعليقات

  4. أمين الناجي شخصية سينمائية أغنت الساحة الفنية بمجموعة من أعماله ونتمنى له التوفيق..

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  7. اليوم بكل همجية ووحشية تكالبت الوحوش المسعورة على غزة الشعب المستظعف
    اليوم استانف قتل الاطفال و الرضع و الأبرياء
    وسط صمت الاذلاء من الخونة
    اليوم انبطح العملاء للعق أحذية اسيادهم

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