إقامة صلاة الاستسقاء بمختلف مساجد ومصليات المملكة

2023-12-01 / 11:04
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هبة بريس

تنفيذا لأمر أمير المؤمنين الملك محمد السادس، أقيمت صباح يومه الجمعة، صلاة الاستسقاء بمختلف مساجد ومصليات المملكة.

وفي جو من الخشوع، انطلقت جموع المؤمنين يتقدمهم طلبة الكتاتيب القرآنية، متضرعين إلى الباري تعالى بالدعاء والاستغفار، وأن يسقي عباده وبهيمته وينشر رحمته ويحيي بلده الميت بأمطار الخير.

وأدى جمع المصلين، صلاة الاستسقاء في جو من الخشوع والرهبة، متضرعين إلى المولى الكريم بأن يتجلى علينا سبحانه بجوده وجزيل عطائه وأن يجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

ورفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير ليمطر هذا البلد الأمين وينزل الرحمة على عباده، وهو سبحانه وتعالى الملاذ والمرتجى، “وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته”.

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