أكادير: حملات أمنية بمناطق سياحية قبيل رأس السنة

هبة بريس : اكادير

شنت مصالح الدرك الملكي بسرية أكادير، حملات أمنية إستباقية لاحتفالات راس السنة، بعدد من المناطق السياحية ( اورير وتغازوت) من اجل تجفيف منابع كل السلوكيات الشاذة من ترويج المخدرات أو اعتراض سبيل المارة،كماشملت الحملة نفسها الدراجات الناريةوالتي عادة مايستعملها لصوص،اوتكون مصدر سرقة وبدون وثائق.

وقالت مصادر مطلعة للجريدة، ان الحملات الأمنية، أسفرت عن توقيف العشرات من المبحوث عنهم، إلى جانب شد الخناق على مروجي الممنوعات، وهو ما أثار استحسان ساكنة تلك المناطق إلى جانب المنعشين السياحيين بالشريط الساحلي.

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