انتخاب المغرب منسقا لإفريقيا في لجنة الدستور الغذائي

هبة بريس

انتخب المغرب بالإجماع، الخميس بروما، منسقا لإفريقيا ضمن اللجنة التنفيذية للدستور الغذائي (كوديكس).

واعتبرت البعثة الدائمة للمملكة في روما أن هذا الانتخاب، الذي جرى في إطار أشغال كوديكس على مستوى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، يمثل “ليس فقط خطوة هامة إلى الأمام بالنسبة للمغرب، ولكن أيضا للقارة الإفريقية بأكملها، في مجال الأمن الغذائي والتجارة الدولية”.

ويعكس انتخاب المغرب لعضوية اللجنة التنفيذية “المصداقية التي تتمتع بها المملكة في مسائل سلامة المنتجات الغذائية، فضلا عن قدرتها على الدفاع عن مصالح إفريقيا”، حسبما جاء في بلاغ للبعثة.

وأشار المصدر الى أن اختيار المغرب، الذي سيمثله المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ضمن اللجنة المذكورة، “يمثل فصلا جديدا في تعزيز مكانته الدولية على مستوى توجيه المبادرات العالمية في مجال سلامة الأغذية”.

وأضاف أن “مشاركة المغرب في هذه الهيئة المؤثرة للدستور الغذائي تؤكد أيضا مساهمة القارة الإفريقية في تحديد المعايير الدولية لسلامة الأغذية، وتجدد التزام المملكة بتقاسم تجربتها وخبراتها مع الدول الإفريقية في هذا المجال”.

ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة، يمثل الدستور الغذائي “ركيزة أساسية” لضمان صحة المستهلكين وتعزيز الممارسات التجارية “العادلة” في صناعة الأغذية العالمية. وتلعب هيئة الدستور الغذائي، التي تتكون من معايير ومبادئ توجيهية ومدونات ممارسات دولية، “دورا حاسما” في تنسيق أنظمة سلامة الأغذية على مستوى العالم.

وفي صميم مهامها، تضع هيئة الدستور الغذائي معايير سلامة وجودة المنتجات الغذائية، لتكون بمثابة نقطة مرجعية أساسية معتمدة من قبل اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية من أجل الأمن الغذائي. ويضمن الامتثال لمعايير الدستور الغذائي للمستهلكين سلامة وجودة المنتجات التي يشترونها، مع بناء الثقة بين المستوردين.

ويمثل الوفد المغربي المشارك في الدورة 46 لهيئة الدستور الغذائي المنعقدة حاليا بروما من 27 نونبر إلى 2 دجنبر، البعثة الدائمة للمملكة بروما والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

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