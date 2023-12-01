انتخاب المغرب منسقا لإفريقيا في لجنة الدستور الغذائي

2023-12-01 / 10:20
5
هبة بريس

انتخب المغرب بالإجماع، الخميس بروما، منسقا لإفريقيا ضمن اللجنة التنفيذية للدستور الغذائي (كوديكس).

واعتبرت البعثة الدائمة للمملكة في روما أن هذا الانتخاب، الذي جرى في إطار أشغال كوديكس على مستوى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، يمثل “ليس فقط خطوة هامة إلى الأمام بالنسبة للمغرب، ولكن أيضا للقارة الإفريقية بأكملها، في مجال الأمن الغذائي والتجارة الدولية”.

ويعكس انتخاب المغرب لعضوية اللجنة التنفيذية “المصداقية التي تتمتع بها المملكة في مسائل سلامة المنتجات الغذائية، فضلا عن قدرتها على الدفاع عن مصالح إفريقيا”، حسبما جاء في بلاغ للبعثة.

وأشار المصدر الى أن اختيار المغرب، الذي سيمثله المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ضمن اللجنة المذكورة، “يمثل فصلا جديدا في تعزيز مكانته الدولية على مستوى توجيه المبادرات العالمية في مجال سلامة الأغذية”.

وأضاف أن “مشاركة المغرب في هذه الهيئة المؤثرة للدستور الغذائي تؤكد أيضا مساهمة القارة الإفريقية في تحديد المعايير الدولية لسلامة الأغذية، وتجدد التزام المملكة بتقاسم تجربتها وخبراتها مع الدول الإفريقية في هذا المجال”.

ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة، يمثل الدستور الغذائي “ركيزة أساسية” لضمان صحة المستهلكين وتعزيز الممارسات التجارية “العادلة” في صناعة الأغذية العالمية. وتلعب هيئة الدستور الغذائي، التي تتكون من معايير ومبادئ توجيهية ومدونات ممارسات دولية، “دورا حاسما” في تنسيق أنظمة سلامة الأغذية على مستوى العالم.

وفي صميم مهامها، تضع هيئة الدستور الغذائي معايير سلامة وجودة المنتجات الغذائية، لتكون بمثابة نقطة مرجعية أساسية معتمدة من قبل اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية من أجل الأمن الغذائي. ويضمن الامتثال لمعايير الدستور الغذائي للمستهلكين سلامة وجودة المنتجات التي يشترونها، مع بناء الثقة بين المستوردين.

ويمثل الوفد المغربي المشارك في الدورة 46 لهيئة الدستور الغذائي المنعقدة حاليا بروما من 27 نونبر إلى 2 دجنبر، البعثة الدائمة للمملكة بروما والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الأميرة للاحسناء تمثل الملك في القمة العالمية للعمل المناخي بدبي

الأميرة للاحسناء تمثل الملك في القمة العالمية للعمل المناخي…

2023-12-01 / 10:35
Photo of الجزائر تفشل مرة أخرى أمام شعبها في ترويج وهم ” انتاج الفوسفاط”

الجزائر تفشل مرة أخرى أمام شعبها في ترويج وهم…

2023-11-30 / 21:58
Photo of الملك يعين عددا من السفراء الجدد

الملك يعين عددا من السفراء الجدد

2023-11-30 / 18:59

ذو الوجهين ..تبون يمنع عبد الرزاق مقري من السفر…

2023-11-30 / 18:53
Photo of وجدة .. انتخاب محمد البرنيشي رئيسا لمجموعة “الشرق للتوزيع”

وجدة .. انتخاب محمد البرنيشي رئيسا لمجموعة “الشرق للتوزيع”

2023-11-30 / 16:50
Photo of أخنوش يعلن إطلاق منصة رقمية للحصول على الدعم الاجتماعي المباشر

أخنوش يعلن إطلاق منصة رقمية للحصول على الدعم الاجتماعي…

2023-11-30 / 15:31
Photo of الجنرال محمد بريظ يستقبل نائب الأمين العام الأممي لعمليات السلام

الجنرال محمد بريظ يستقبل نائب الأمين العام الأممي لعمليات…

2023-11-30 / 13:30
Photo of سفير فلسطين يشيد بدور المغرب في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

سفير فلسطين يشيد بدور المغرب في دعم الشعب الفلسطيني…

2023-11-30 / 12:58
Photo of الحجوي: ميزانية الأمانة العامة للحكومة ارتفعت بـ 2,85 %

الحجوي: ميزانية الأمانة العامة للحكومة ارتفعت بـ 2,85 %

2023-11-30 / 09:53
Photo of “مراجعة مدونة الأسرة”..عدد من الأحزاب تبصط تصوراتها ومقترحاتها

“مراجعة مدونة الأسرة”..عدد من الأحزاب تبصط تصوراتها ومقترحاتها

2023-11-29 / 20:26

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق