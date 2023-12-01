حما.س: ما لم تحققه إسرائيل قبل الهدنة لن تحققه بعدها

2023-12-01 / 10:00
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هبة بريس - وكالات

قالت حركة “حماس”، الجمعة، إن إسرائيل باستئنافها الحرب على قطاع غزة صباح اليوم لن تحقق ما فشلت بتحقيقه طوال 50 يوما قبل الهدنة المؤقتة.

وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي للحركة في بيان: “ما لم تحققه (إسرائيل) طيلة خمسين يوماً قبل الهدنة، لن تحققه من مواصلة عدوانها بعد الهدنة”.

وأضاف: “بصمود شعبنا وبطولة مقاومتنا نواجه جرائم العدو واستئناف عدوانه النازي واستهدافه المدنيين”.

واستشهد أكثر من 20 فلسطينيا وأصيب آخرون إثر استئناف القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في القطاع بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة صباح الجمعة، وفق مصادر طبية.

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‫6 تعليقات

  6. الله يهديكم اسرائيل دمرت كامل غزة بمبانيها وشعبها وأنت تقول لامكن أن تحقق أهدافها وين راك عايش آسي محمد .باراكا من أتخربيق.

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