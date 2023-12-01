مباحثات مغربية – روسية حول تطوير العلاقات الثنائية

هبة بريس - وكالات

شكل تطوير العلاقات الودية بين روسيا والمغرب محور مباحثات، أمس الخميس بموسكو، بين الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، وسفير المغرب بروسيا، لطفي بوشعرة.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية الروسية، أن الطرفين تناولا، خلال اللقاء، “القضايا الراهنة المرتبطة بالتطور المطرد للعلاقات الودية التقليدية بين روسيا والمغرب”.

كما ناقش الطرفان الجدول الزمني للاتصالات المقبلة على مختلف المستويات، وفقا للمصدر ذاته.

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