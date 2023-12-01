مباحثات مغربية – روسية حول تطوير العلاقات الثنائية

2023-12-01 / 09:50
8
هبة بريس - وكالات

شكل تطوير العلاقات الودية بين روسيا والمغرب محور مباحثات، أمس الخميس بموسكو، بين الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، وسفير المغرب بروسيا، لطفي بوشعرة.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية الروسية، أن الطرفين تناولا، خلال اللقاء، “القضايا الراهنة المرتبطة بالتطور المطرد للعلاقات الودية التقليدية بين روسيا والمغرب”.

كما ناقش الطرفان الجدول الزمني للاتصالات المقبلة على مختلف المستويات، وفقا للمصدر ذاته.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of تقرير: أرباب المقاولات الصناعية متفائلون بتحقيق تحسن في الانتاج والمبيعات

تقرير: أرباب المقاولات الصناعية متفائلون بتحقيق تحسن في الانتاج…

2023-12-01 / 11:32
Photo of مجموعة Wlimar تفوت حصتها الكاملة من كوسومار

مجموعة Wlimar تفوت حصتها الكاملة من كوسومار

2023-11-30 / 19:42
Photo of بسبب الجفاف.. المغرب يمدد عملية استيراد القمح 3 أشهر

بسبب الجفاف.. المغرب يمدد عملية استيراد القمح 3 أشهر

2023-11-30 / 10:29
Photo of مزور : المغرب سيكون الأكثر تنافسية في مجال صناعة السيارات

مزور : المغرب سيكون الأكثر تنافسية في مجال صناعة…

2023-11-29 / 18:27
Photo of تارودانت: قرار قطع مياه السقي على الضيعات الفلاحية يهدد “الأمن الغذائي”

تارودانت: قرار قطع مياه السقي على الضيعات الفلاحية يهدد…

2023-11-29 / 13:06
Photo of برنامج “فرصة”.. اختتام الدورة الثانية بتمويل 11ألفا و200 حامل مشروع

برنامج “فرصة”.. اختتام الدورة الثانية بتمويل 11ألفا و200 حامل…

2023-11-29 / 11:27
Photo of “بنك أوروبي” يدعم المقاولات المغربية النسائية الصغرى والمتوسطة

“بنك أوروبي” يدعم المقاولات المغربية النسائية الصغرى والمتوسطة

2023-11-28 / 22:13
Photo of لثلاث سنوات …إطلاق برنامج لتعزيز الرأسمال البشري

لثلاث سنوات …إطلاق برنامج لتعزيز الرأسمال البشري

2023-11-28 / 20:46
Photo of مطار كلميم يسجل توافد أزيد من 24 ألف مسافر خلال 10 أشهر

مطار كلميم يسجل توافد أزيد من 24 ألف مسافر…

2023-11-28 / 12:00
Photo of رياض مزور : المغرب يقترح استضافة المرصد الإفريقي للتصنيع

رياض مزور : المغرب يقترح استضافة المرصد الإفريقي للتصنيع

2023-11-27 / 21:56

‫8 تعليقات

  6. تقارب موسكو من الرباط هي محاولة تعزيز وجودها في افريقيا بشكل عام مستغلة بذلك الأزمة بين فرنسا والقارة السمراء ..

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق