بعد انتهاء الهدنة.. الجيش الإسرائيلي يستأنف العدوان ويقصف غزة

2023-12-01 / 09:40
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هبة بريس - وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استأنف القتال في غزة مع انتهاء موعد الهدنة، مشيرا إلى أن الطائرات الحربية تقصف جميع أنحاء القطاع الساحلي.

وحلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء قطاع غزة صباح اليوم الجمعة مع انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحماس دون صدور أي إعلان رسمي من الوسيط القطري بشأن تمديدها.

وانتهت رسميا عند الساعة السابعة (5:00 تغ) من صباح الجمعة، الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة التي بدأت في 24 نوفمبر الماضي واستمرت 7 أيام.

وشنت المدفعية والبوارج والطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة.

واندلعت اشتباكات بين القوات الإسرائيلية وعناصر الفصائل الفلسطينية في مناطق شمال ووسط قطاع غزة.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية بغزة أن “طائرات الاحتلال تحلق في أجواء غزة وآلياته تُطلق نيرانها شمال غرب القطاع”.

واستشهد إثر الغارات 32 فلسطينيا على الأقل منهم 6 فلسطينيين في رفح جنوبا، واثنان في مدينة حمد بخان يونس، و7 في مخيم المغازي وسط القطاع.

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‫5 تعليقات

  1. اللهم بردا وسلاما على غزة. اللهم لطفك ورحمتك حسبنا الله ونعم الوكيل على الصهاينة الظالمين ..

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  2. بسم الله الرحمن الرحيم( ولاتهنوا فى ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لايرجون والله عليم حكيم ) صدق الله العظيم..

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