جريمة بشعة بالبيضاء.. قت.ل زوجته وأمه ثم قفز من الطابق الثالث

هبة بريس - البيضاء

اهتزت منطقة الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الخميس، على وقع جريمة قتل بشعة.

وتعود تفاصيل الجريمة، إلى اقدام المعني بالأمر، على وضع حد لحياة زوجته ووالدته داخل منزلهما، قبل أن يتصل بمصالح الوقاية المدنية والسلطات المحلية ويقفز من الطابق الثالث.

وحسب مصدر مطلع، فالمعني بالأمر شاب مهاجر بالدار البرازيلية، معروف بخلقه الحسن وتعامله الطيب مع الجيران والساكنة، لافتا أن سبب الجريمة لا زال مجهولا الى حدود الساعة.

هذا وبعد وصولها الى عين المكان، نقلت عناصر الوقاية المدنية المعني بالأمر لتلقي الاسعافات اللازمة، كما تم نقل جثتي الهالكتين، وفتح تحقيق للكشف عن التفاصيل الكاملة للواقعة.

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