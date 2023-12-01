جريمة بشعة بالبيضاء.. قت.ل زوجته وأمه ثم قفز من الطابق الثالث
هبة بريس - البيضاء
اهتزت منطقة الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الخميس، على وقع جريمة قتل بشعة.
وتعود تفاصيل الجريمة، إلى اقدام المعني بالأمر، على وضع حد لحياة زوجته ووالدته داخل منزلهما، قبل أن يتصل بمصالح الوقاية المدنية والسلطات المحلية ويقفز من الطابق الثالث.
وحسب مصدر مطلع، فالمعني بالأمر شاب مهاجر بالدار البرازيلية، معروف بخلقه الحسن وتعامله الطيب مع الجيران والساكنة، لافتا أن سبب الجريمة لا زال مجهولا الى حدود الساعة.
هذا وبعد وصولها الى عين المكان، نقلت عناصر الوقاية المدنية المعني بالأمر لتلقي الاسعافات اللازمة، كما تم نقل جثتي الهالكتين، وفتح تحقيق للكشف عن التفاصيل الكاملة للواقعة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
11 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اهدينا جميعاً وردنا إليك ردا جميلا..
الجرائم التي ترتكب بين الأزواج بسبب الخيانة الزوجية او المشاكل الاخرى كالانفاق عن البيت ..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان..
كثرة الجرائم والسرقات والقتل هذه نتائج سوء الأخلاق ..
التحقيق هو الذي سيحدد سبب هاته الجريمة ..
تحية تقدير واحترام للشرطة على عملها أينما كانت ..
لا حول ولا قوة الا بالله
اللهم ارحمهما و اغفر لهما
كازا معروفة بهاد الجرائم
يجب عليهم معرفة سبب قتلهما
يجب محاربة هذه الأمور من البدايه