طقس الجمعة.. زخات مطرية ورياح قوية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا خلال الصباح والليل بكل من مرتفعات الأطلس والريف.

ويرتقب أيضا هطول أمطار وزخات محليا رعدية بالمناطق الشمالية والوسطى، والريف، ومرتفعات الأطلس والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، مع تسجيل قطرات مطرية متفرقة بالشمال الشرقي والواجهة المتوسطية.

كما سيلاحظ تساقط ثلوج بقمم مرتفعات الأطلس الكبير، مع كثل ضبابية محلية بجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة.

وستسجل هبات لرياح قوية نوعا ما محليا مع تناثر هبات رملية بالريف والمنطقة الشرقية والسهول الشمالية والوسطى ومرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي، والواجهة المتوسطية وشمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراواح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 02 و 07 درجات بمرتفعات الأطلس، ومابين 13 و 20 درجة بالقرب من السواحل وغرب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 07 و 14 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

وستشهد درجات الحرارة العليا بعض الارتفاع بالجنوب الشرقي وانخفاضا ملموسا في باقي المناطق.

أما البحر، فسيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، و هائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وكاب تفلني، و قليل الهيجان بباقي السواحل.

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