الدوري الأوروبي.. ليفربول يتأهل إلى الدور القادم
ضمن ليفربول تخطي دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي، وذلك بعد تغلبه بسهولة على ضيفه لاسك لينز النمساوي برباعية نظيفة، مساء اليوم الخميس، في اللقاء الذي احتضنه ملعب أنفيلد ضمن لقاءات الجولة الخامسة.
وسجل رباعية ليفربول لويس دياز (12) وكودي جاكبو (15- 90) ومحمد صلاح (51).
ورفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد لاسك عند 3 نقاط في المركز الأخير.
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5 تعليقات
ليفربول المرشح الأول لهذه البطولة
هل ليفر متصدر المجموعة
ستصعب المهمة عليه عند الوصول للأدوار النهائية
يورجن كلوب يعرف كيفية الانتصار في هكذا مباريات
نتمنى من الريدز البقاء في هذه الفورمة