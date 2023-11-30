الدوري الأوروبي.. ليفربول يتأهل إلى الدور القادم

ضمن ليفربول تخطي دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي، وذلك بعد تغلبه بسهولة على ضيفه لاسك لينز النمساوي برباعية نظيفة، مساء اليوم الخميس، في اللقاء الذي احتضنه ملعب أنفيلد ضمن لقاءات الجولة الخامسة.

وسجل رباعية ليفربول لويس دياز (12) وكودي جاكبو (15- 90) ومحمد صلاح (51).

ورفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد لاسك عند 3 نقاط في المركز الأخير.

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