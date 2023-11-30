الفوتسال.. المنتخب المغربي لأقل من 19 سنة يتوج بدوري حيضر ألييف الودي

توج المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة لأقل من 19 عاما بدوري حيضر ألييف الودي الذي نظم ما بين 26 و30 نونبر الحالي بأذربيدجان.

وتمكن أشبال المدرب يونس المزراعي من إحراز اللقب بعد الفوز الثاني خلال هذه النسخة أمام منتخب بيلاروسيا بنتيجة هدفين لواحد من توقيع حمزة الزاخيني و لقمان موجادا جوجال.

وكانت العناصر الوطنية قد حققت الفوز الأول في هذا الدوري أمام منتخب أذربيجان بنتيجة خمسة أهداف لواحد.

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