بطلب اسرائيلي .. المدعي العام للجنائية الدولية يزور إسرائيل

2023-11-30 / 22:42
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هبة بريس _ وكالات

قالت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، إن المدعي العام، كريم خان، يزور إسرائيل بناء على طلب من الناجين الإسرائيليين وأسر ضحايا الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المحكمة أن خان سيزور أيضا مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة للاجتماع مع كبار المسؤولين الفلسطينيين.

وقالت إن الزيارة لن تكون بهدف التحقيق، وإنها “تمثل فرصة للتعبير عن التعاطف مع جميع الضحايا والدخول في حوار”.

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