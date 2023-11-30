رسمي : إسرائيل دمرت 250 ألف وحدة سكنية ( صور)
هبة بريس
قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الخميس، إن الجيش الإسرائيلي دمر أكثر من 60 في المئة من المنازل والوحدات السكنية في القطاع.
وأضاف المكتب الحكومي، في بيان، “شعبنا أمام كارثة إنسانية حقيقية ومتفاقمة بسبب تدمير جيش الاحتلال (الإسرائيلي) لأكثر من 60 في المئة من المنازل والوحدات السكنية في قطاع غزة، خاصة في محافظتي غزة وشمال غزة”.
وأضاف أن “الوحدات السكنية كانت تأوي أكثر من 50 ألف أسرة فقدت منازلها بعد تدميرها كليا، بالإضافة إلى 250 ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال تدميرا جزئيا”.
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6 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل
هذو هما ياجوج وماجوج يفسدون ي الأرض
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. اللهم أرينا قوتك ياأرحم الراحمين.
النصر لإخواننا في فلسطين انشاء الله
لماذا إسرائيل تذمر هذه الوحدات السكنية
هذه كارثة إنسانية حقيقية
يجب مساعدة فلسطين من كل النواحي