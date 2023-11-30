منظمو مهرجان مراكش يمنعون فيصل عزيزي من المرور على “السجادة الحمراء”

2023-11-30 / 21:44
2
القسم الفني: هبة بريس

تعرض الفنان المغربي مساء يومه الخميس لموقف محرج أثناء حضوره لفاعليات المهرجان الدولي للفيلم بمدينة مراكش.

ووثقت عدسة “هبة بريس” محاولة فيصل عزيزي الصعود على “الطابي روج” من أجل التقاط الصور، و هو الأمر الذي قابله المنع من طرف المنظمين الذين اعتذروا منه و أجبروه على العودة إلى الخلف.

وجدير بالذكر أن الفنان المغربي لم يعترض على قرار المنظمين، بل فضل مغادرة المكان على الفور.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of خولة بنعمران تتعرض لحادث سير بالدار البيضاء

خولة بنعمران تتعرض لحادث سير بالدار البيضاء

2023-11-30 / 13:50
Photo of من بطولة سعيدة شرف وزينب عبيد وأهريش.. عرض فيلم “مطلقات الدار البيضاء”

من بطولة سعيدة شرف وزينب عبيد وأهريش.. عرض فيلم…

2023-11-30 / 12:10
Photo of رفيق بوبكر: “طابي روج مراكش تهنات من التافهين و الرداءة هاد العام”

رفيق بوبكر: “طابي روج مراكش تهنات من التافهين و…

2023-11-30 / 11:39
Photo of ” هبة بريس” تكشف حقيقة زواج الفنانة المصرية أمال ماهر

” هبة بريس” تكشف حقيقة زواج الفنانة المصرية أمال…

2023-11-29 / 22:59
Photo of بحضور أبرز النجوم المغاربة..مهرجان مراكش يكرم فوزي بنسعيدي

بحضور أبرز النجوم المغاربة..مهرجان مراكش يكرم فوزي بنسعيدي

2023-11-29 / 21:08
Photo of بطل مسلسل “بطن الحوت” لهبة بريس:”في قوانين حصلت ونزلت فلازم نلتزم بها”

بطل مسلسل “بطن الحوت” لهبة بريس:”في قوانين حصلت ونزلت…

2023-11-29 / 15:05
Photo of بطن الحوت..اتحاد النقابات الفنية يعقد اجتماعا طارئا ويلغي قرار منع التعامل مع مخرجه

بطن الحوت..اتحاد النقابات الفنية يعقد اجتماعا طارئا ويلغي قرار…

2023-11-29 / 14:19
Photo of ظفر بجوائز في الكان و مرشح للأوسكار..أسماء المدير تعرض “كذب أبيض” بمهرجان مراكش

ظفر بجوائز في الكان و مرشح للأوسكار..أسماء المدير تعرض…

2023-11-29 / 12:26
Photo of ممثلون يتحدون ضد المؤثرين بمهرجان مراكش

ممثلون يتحدون ضد المؤثرين بمهرجان مراكش

2023-11-28 / 18:16
Photo of الرباط تحتضن الدورة الخامسة للمعرض الدولي للفن المعاصر

الرباط تحتضن الدورة الخامسة للمعرض الدولي للفن المعاصر

2023-11-28 / 17:35

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق