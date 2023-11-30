منظمو مهرجان مراكش يمنعون فيصل عزيزي من المرور على “السجادة الحمراء”

القسم الفني: هبة بريس

تعرض الفنان المغربي مساء يومه الخميس لموقف محرج أثناء حضوره لفاعليات المهرجان الدولي للفيلم بمدينة مراكش.

ووثقت عدسة “هبة بريس” محاولة فيصل عزيزي الصعود على “الطابي روج” من أجل التقاط الصور، و هو الأمر الذي قابله المنع من طرف المنظمين الذين اعتذروا منه و أجبروه على العودة إلى الخلف.

وجدير بالذكر أن الفنان المغربي لم يعترض على قرار المنظمين، بل فضل مغادرة المكان على الفور.

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