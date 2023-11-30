“عبد القادر الأنصاري”…نبدة عن سفير الملك لدى جمهورية الصين الشعبية

2023-11-30 / 21:18
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هبة بريس _ الرباط

التحق عبد القادر الأنصاري، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سفيرا لدى جمهورية الصين الشعبية، بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون سنة 1983.

والسيد الأنصاري، المزداد في 19 مارس 1962 بالناظور، حاصل على دبلوم المدرسة الوطنية للإدارة العمومية وخريج سلكها العالي سنة 1994.

وبصفته دبلوماسيا، شغل السيد الأنصاري، على الخصوص، منصب المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، وتمثلت مهمته في النهوض بالتعاون المغربي-الإفريقي في شقه الثقافي.

كما تولى رئاسة مصلحة التعاون مع الدول الإفريقية من 1994 إلى 1995، ثم رئيسا لقسم المنظمات العربية والإسلامية سنة 2001، قبل أن يشغل منصب نائب رئيس البعثة بسفارة المملكة بالجزائر (1995-2001)، ومنصب كاتب للشؤون الخارجية بسفارة المغرب في آثينا من 1990 إلى 1992.

وشارك السيد الأنصاري، الذي شغل أيضا منصب سفير المغرب في ستوكهولم وأثينا، في عدة بعثات في إفريقيا وأمريكا.

والسفير الجديد لجلالة الملك لدى جمهورية الصين الشعبية متزوج وله ابنان.

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