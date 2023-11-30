المغرب يستضيف المؤتمر الدولي للصحة العامة في إفريقيا

2023-11-30 / 20:37
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هبة بريس _ الرباط

توجت المشاركة المغربية في المؤتمر الثالث للصحة العامة بإفريقيا التي احتضنتها زامبيا، برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، بالموافقة على احتضان المملكة للنسخة الرابعة من المؤتمر الدولي للصحة العامة في إفريقيا.

وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن اختيار المغرب لتنظيم هذه التظاهرة العالمية يأتي في إطار التعاون الوثيق بين كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والاتحاد الإفريقي.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه المبادرة المشتركة، التي تمثل تجسيدا واضحا لالتزام المملكة الراسخ بالنهوض بالصحة العامة في إفريقيا، تماشيا مع التوجيهات الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتأمين السيادة الصحية بالقارة، والتزاما من الجهات الفاعلة الرئيسية من أجل تعزيز الرعاية الصحية في إفريقيا، تعد فرصة ثمينة لتبادل الخبرات واستكشاف الحلول المبتكرة للتحديات الصحية في القارة.

وأشار البلاغ إلى أن هذا المؤتمر، الذي سيجمع مسؤولين وصناع القرار من مختلف بلدان القارة، إضافة إلى خبراء عالميين وعاملين وباحثين في الميدان الصحي، سيشكل منصة أساسية لمناقشة القضايا الحالية في مجال الصحة العامة، وفرصة لمناقشة التحديات الصحية التي تواجه القارة الإفريقية، وكذا بحث سبل التعاون الدولي لمعالجتها.

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