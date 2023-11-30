أطباء بلا حدود : الحرب تستهدف القطاع كاملا وليست ضد “حماس”

2023-11-30 / 20:17
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هبة بريس _ وكالات

قالت منظمة “أطباء بلا حدود”، الخميس، إن الحرب في غزة لا تستهدف حركة “حماس” فقط، وإنما تطال القطاع بأكمله، مؤكدة أنه “لا مبرر للعنف وحرمان الناس من احتياجاتهم”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي لرئيس المنظمة “كريستوس كريستو”، بالعاصمة الأردنية عمان، تحدث خلاله عن الأوضاع في قطاع غزة.

وقال كريستو، “منذ بدء الحرب على غزة، فرضت إسرائيل حصارا كاملا، ولا يوجد تبرير لحرمان الناس من احتياجاتهم”.

وأضاف “7 أسابيع والقوات الإسرائيلية تقتل الأطفال والعائلات. حاولوا الهروب ووجدوا أنه لا مكان آمن”.

وأشار رئيس “أطباء بلا حدود”، إلى أن “هذه الحرب ليست فقط ضد حماس، وإنما ضد كل غزة. الهدنة ووقف إطلاق النار هما من أجل حماية المدنيين، ولكنهم يحتاجون للمساعدات الإنسانية”.

وبيّن أن الوضع في غزة “كارثي”، لافتا إلى أن “المستشفيات لا تعمل، والهجمات دمرت المرافق الصحية”.

وتابع “لا يوجد أي تبرير أخلاقي ولا قانوني للعنف ضد المدنيين”، داعيا إلى “وقف دائم لإطلاق النار”.

واستضافت عمان، في وقت سابق الخميس، اجتماعا تنسيقيا لبحث الاستجابة الإنسانية في غزة، بمشاركة قادة منظمات أممية حكومية وغير حكومية، وممثلي دول عربية وأجنبية.

ونتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، خرج 26 مستشفى و55 مركزا صحيا عن الخدمة، بينما تم استهداف 56 سيارة إسعاف وخرجت عشرات أخرى عن الخدمة بسبب نفاد الوقود، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

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