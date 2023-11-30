تعرض لاعتداء من مهاجر إفريقي.. وفاة شاب بالبيضاء

2023-11-30 / 20:05
1
هبة بريس _ الدار البيضاء

أجواء من الحزن سادت منطقة “درب لعفو” بتراب عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، عقب وفاة الشاب “حاتم بناي” الذي قضى نحبه نتيجة اعتداء غادر تعرض له على يد أحد المهاجرين غير النظاميين الأفارقة، المقيمين بالمخيم العشوائي المتواجد بالقرب من المحطة الطرقية أولاد زيان.

وفي هذا السياق، وحسب مصادر جريدة هبة بريس فإن الهالك “حاتم” كان قد تعرض لضربة غادرة من طرف أحد الأفارقة، الأسبوع الفارط.

وفارق الهالك أنفاسه الأخيرة، يوم أمس الأربعاء بمستشفى بن رشد بالدار البيضاء.

هذا ويشار الى أن ساكنة محيط محطة اولاد زيان بمدينة الدار البيضاء، يعانون الأمرين بسبب احتلال المهاجرين الافارقة للمكان وتعريض المارة للسرقة والاعتداءات.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of جث.ة صاحب مقهى تستنفر أمن شفشاون

جث.ة صاحب مقهى تستنفر أمن شفشاون

2023-11-30 / 17:15
Photo of انهال عليه بقطع خشب.. سطات تهتز على واقعة جريمة ق.تل

انهال عليه بقطع خشب.. سطات تهتز على واقعة جريمة…

2023-11-29 / 13:26
Photo of شفشاون.. أربعيني ينهي حياته بطريقة مأساوية

شفشاون.. أربعيني ينهي حياته بطريقة مأساوية

2023-11-28 / 14:55
Photo of البيضاء: حريق يأتي على 4 محلات بالسوق النموذجي بالمدينة القديمة + “فيديو”

البيضاء: حريق يأتي على 4 محلات بالسوق النموذجي بالمدينة…

2023-11-27 / 13:46
Photo of حريق يأتي على “خيمة مواد غذائية” مخصصة للدواوير المتضررة من الزلزال

حريق يأتي على “خيمة مواد غذائية” مخصصة للدواوير المتضررة…

2023-11-25 / 20:59
Photo of أب لثلاثة أطفال يلقى مصرعه داخل بئر بشفشاون

أب لثلاثة أطفال يلقى مصرعه داخل بئر بشفشاون

2023-11-25 / 17:58
Photo of جثة داخل منزل بسطات تستنفر السلطات

جثة داخل منزل بسطات تستنفر السلطات

2023-11-24 / 22:57
Photo of في القنيطرة.. وضعت بيتها للبيع قبل أن تتعرض للعنف والاحتجاز من زبائن مزيفين

في القنيطرة.. وضعت بيتها للبيع قبل أن تتعرض للعنف…

2023-11-24 / 11:04
Photo of جريمة بشعة تهز زاكورة.. لص يهاجم مستخدما بمحطة بنزين ويرديه قت.يلا

جريمة بشعة تهز زاكورة.. لص يهاجم مستخدما بمحطة بنزين…

2023-11-23 / 15:13
Photo of 20 قت.يلا و2599 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

20 قت.يلا و2599 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال…

2023-11-21 / 17:27

تعليق واحد

  1. الافارقه سود عتو في بلاد فساد عدد من دور مكترات في احياء يسكنه اكتر من 10افراض اصبحت وكر الدعاره تسقبل افرقيات ومغربيات امام اعين مقدم الحي والخطير في امر حين تقوم بنهي منكر يتعرض مستكي وابل من سب وشتم وينعتوك بالعنصري ويتدخل كل افارقه ضد اي مواطن مغربي وقع له خصام مع فرضمنهم دون تكلم على سرقة الما والكهرباء وسعيا في مدرات وطرقات هم سبب كحط وجفاف الدي اصاب ثراب الوطني اقدامهم منخوسه في اوطانهم وزادو نحسو مغرب

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق