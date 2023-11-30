تعرض لاعتداء من مهاجر إفريقي.. وفاة شاب بالبيضاء
هبة بريس _ الدار البيضاء
أجواء من الحزن سادت منطقة “درب لعفو” بتراب عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، عقب وفاة الشاب “حاتم بناي” الذي قضى نحبه نتيجة اعتداء غادر تعرض له على يد أحد المهاجرين غير النظاميين الأفارقة، المقيمين بالمخيم العشوائي المتواجد بالقرب من المحطة الطرقية أولاد زيان.
وفي هذا السياق، وحسب مصادر جريدة هبة بريس فإن الهالك “حاتم” كان قد تعرض لضربة غادرة من طرف أحد الأفارقة، الأسبوع الفارط.
وفارق الهالك أنفاسه الأخيرة، يوم أمس الأربعاء بمستشفى بن رشد بالدار البيضاء.
هذا ويشار الى أن ساكنة محيط محطة اولاد زيان بمدينة الدار البيضاء، يعانون الأمرين بسبب احتلال المهاجرين الافارقة للمكان وتعريض المارة للسرقة والاعتداءات.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تعليق واحد
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