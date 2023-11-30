لقاء بنموسى بالنقابات .. إلغاء لعقوبات النظام الأساسي و زيادة في الأجور

2023-11-30 / 19:57
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هبة بريس _ الرباط

علم ان اللقاء الذي جمع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 بوزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى،  كلا من وزير الميزانية، فوزي لقجع، ووزير الشغل، يونس السكوري. انتهى بالاتفاق على إصدار دورية تنص على تجميد النظام الأساسي الجديد وإلغاء جميع العقوبات التي يتضمنها والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الوظيفة العمومية.

وقال مصدر جيد الاطلاع أنه تم الاتفاق على عقد لقاء آخر الأربعاء المقبل للحديث عن مهام رجال ونساء التعليم وتحديد الزيادة في الأجور التي سيتضمنها قانون مالية 2024

وأضاف مصدر الجريدة نفسه أنه تم توقيف قرار الاقتطاع من الأجور مع تحديد يوم 15 يناير كأجل لإعلان الصيغة المتفق عليها

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