لقاء بنموسى بالنقابات .. إلغاء لعقوبات النظام الأساسي و زيادة في الأجور
هبة بريس _ الرباط
علم ان اللقاء الذي جمع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 بوزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، كلا من وزير الميزانية، فوزي لقجع، ووزير الشغل، يونس السكوري. انتهى بالاتفاق على إصدار دورية تنص على تجميد النظام الأساسي الجديد وإلغاء جميع العقوبات التي يتضمنها والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الوظيفة العمومية.
وقال مصدر جيد الاطلاع أنه تم الاتفاق على عقد لقاء آخر الأربعاء المقبل للحديث عن مهام رجال ونساء التعليم وتحديد الزيادة في الأجور التي سيتضمنها قانون مالية 2024
وأضاف مصدر الجريدة نفسه أنه تم توقيف قرار الاقتطاع من الأجور مع تحديد يوم 15 يناير كأجل لإعلان الصيغة المتفق عليها
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4 تعليقات
vive al kharyacha
وزير الداخلية قصدي وزير التعليم ليس من النوع الذي يتقن السياسة و إنما من النوع الذي يماطل و يتقن الزرواطة و الامر طبيعي بحكم انه وزير داخلية سابق و سترون مستقبلا أن الاساتذة سيتم الإنتقام منهم و القادم أسوء و تذكرو كلامي
الزيادة في الأجور لا مفر منها لمواجهة الغلاء الفاحش أما التحفيزات المادية الأخرى حسب المردودية أمرها سهل ويجب تطبيقها لأنها في صالح التلميذ
لا يجب على الحكومة أن تخضع لهؤلاء الانتهازيين
لو صادقت الحكومة على هذه المطالب غير العادلة سيأتي الدور على قطاعات أخرى مثل الصحة و يطالبون بأنفسهم أيضا بمطالب إعجازية و تنوض الفوضة فالبلاد
اصلا التعليم عندنا في المغرب غير إشاعة و نصف الاطر الحديثة غير مؤهلة لمزاولة المهنة بشهادة المعلمين أنفسهم
على الدولة أن تحافظ على هيبتها و لا تخضع لهؤلاء