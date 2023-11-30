الإصابة تحرم الوافد الجديد على المنتخب المغربي من المشاركة في “الكان”

الإصابة تحرم الوافد الجديد على المنتخب المغربي من المشاركة في “الكان”

2023-11-30 / 19:16
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تأكد غياب الوافد الجديد على المنتخب الوطني المغربي سفيان ديوب، مهاجم نيس الفرنسي عن نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة بساحل العاج مطلع العام القادم.

وقال فرانسيسكو فاريولي، مدرب نيس في مؤتمره الصحفي اليوم الخميس: “سفيان ديوب يعاني من كسر في مشط القدم الأيمن. وإصابته خطيرة إلى حد ما”.

ووفقا لنفس المتحدث فإن اللاعب المغربي سيغيب عن الملاعب لمدة 6 أسابيع على الأقل، ما يعني غيابه عن نهائيات كأس أمم أفريقيا القادمة.

وكان سفيان ديوب قد تعرض للإصابة خلال المباراة الأخيرة لفريقه أمام تولوز في الدوري الفرنسي، حيث ترك أرضية الملعب بين شوطي المباراة.

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