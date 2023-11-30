الحكومة تعلن عن خطة لدمج الباعة الجائلين في النظام الاقتصادي

هبة بريس _ الرباط

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة تعمل على أربع محاور تتعلق بكيفية إدماج الباعة الجائلين في المنظومة الاقتصادية

وأوضح بايتاس، اليوم الخميس 30 نونبر، خلال الندوة الصحفية التي عقبت أشغال المجلس الحكومي، أن الحكومة تشتغل على تجهيز وتهيئة مجموعة من الأسواق النموذجية والمركبات التجارية في عدة مدن.

وفي سياق ذلك، أشار إلى أنه سيتم إنجاز برنامج بميزانية قدرها 24 مليون درهم في مدينة العيون، بينما سيتم إنجاز برنامجين في القصر الكبير؛ الأول بقيمة 7 ملايين درهم والثاني بقيمة 4 ملايين درهم، بينما سيتم توقيع شراكة بقيمة 670 مليون درهم مع جهة الشرق.

وأكد على أن الحكومة تعمل على عدة محاور لإدماج الباعة الجائلين عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فضلا عن إخراج القانون المتعلق بمقاول الذاتي، رغم الصعوبات التي ظهرت مؤخرا.

وأشار إلى أن الجماعات ستقوم بمواكبة تقنية لهؤلاء الباعة، مشيرا إلى أهمية الاستثمار في هذا الورش لإدماج الباعة الجائلين في المنظومة الاقتصادية.

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