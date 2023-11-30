الملك يعين عددا من السفراء الجدد

هبة بريس _ الرباط

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة، الذين سلمهم جلالته ظهائر تعيينهم.

ويتعلق الأمر بكل من:

– السيد يوسف العمراني، سفير صاحب الجلالة لدى الولايات المتحدة الأمريكية،

– السيد محمد آيت أوعلي، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية مصر العربية،

– السيد عبد القادر الأنصاري، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية الصين الشعبية،

– السيد أحمد التازي، سفير صاحب الجلالة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة،

– السيد فؤاد أخريف، سفيرا صاحب الجلالة لدى المملكة الأردنية الهاشمية،

– السيدة سميرة سيطيل، سفيرة صاحب الجلالة لدى الجمهورية الفرنسية.

إثر ذلك، أدى السيد فؤاد أخريف والسيدة سميرة سيطيل القسم بين يدي جلالة الملك.

حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

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