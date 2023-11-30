اعتقال المنسق الجهوي لحاملي الشهادات المعطلين بجهة فاس مكناس

هبة بريس _ فاس

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أول أمس الثلاثاء، بوضع ” ر _ ل ” المنسق الجهوي لحاملي الشهادات المعطلين بجهة فاس مكناس، تحت تدبير الحراسة النظرية.

وقد استمعت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية إلى المتهم في محضر قانوني على خلفية تصريحات قدحية تتضمن إهانات صريحة في حق موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم، بالإضافة إلى إهانة عدد من مؤسسات الدولة والمس بمصداقيتها.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وسيحال على العدالة اليوم الخميس لاتخاذ المتعين في حقه .

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