حماس تسلم محتجزتين إسرائيليتين أحدهما فرنسية.. وماكرون يعلق

هبة بريس _ الرباط

أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، سراح محتجزتين إسرائيليتين في اليوم السابع من الهدنة الإنسانية المؤقتة مع إسرائيل،

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، تسلمه المحتجزتين من الصليب الأحمر الدولي قرب السياج الحدودي لقطاع غزة.

وقال، في بيان، “نقل مندوبو الصليب الأحمر المختطفتين الإسرائيليتين إلى قوة من وحدة مختارة للجيش وقوة لجهاز الشاباك (جهاز الأمن العام) بالقرب من السياج الحدودي، وستتوجهان إلى قاعدة حتسريم الجوية”.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المحتجزتين المفرج عنهما هما “ميا شيم (21 عاما) وعاميت سوسنا (40 عاما)”.

وأشار إلى أنه في الساعات المقبلة “يتوقع تسليم إسرائيليين آخرين إلى الصليب الأحمر”، دون ذكر جنسهم أو عددهم

وعبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن “سعادته البالغة” بالإفراج عن امرأة فرنسية إسرائيلية كانت محتجزة رهينة في غزة، قائلا إن باريس ستواصل العمل من أجل إطلاق سراح من لا يزالون محتجزين لدى حماس.

واحتجزت ميا شيم أثناء مهرجان موسيقي مع العديد من الإسرائيليين الآخرين قبل اقتيادهم إلى غزة.

وقال ماكرون في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس “أشارك عائلتها وكل الشعب الفرنسي هذه الفرحة الغامرة”.

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