الرجاء الرياضي يفوز بعضوية مجلس إدارة رابطة الأندية الإفريقية

الرجاء الرياضي يفوز بعضوية مجلس إدارة رابطة الأندية الإفريقية

2023-11-30 / 17:33
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فاز نادي الرجاء الرياضي بعضوية داخل إدارة رابطة الأندية الإفريقية، التي جرى إحداثها اليوم الخميس، برعاية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ووفقا لشبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية فإن الرجاء الرياضي حصل على الوضعية داخل الرابطة إلى جانب عدد من الأندية الكبيرة.

وقد جرى إحداث الرابطة، بتواجد 80 ناديا في القارة السمراء، بهدف الجمع بين الفرق، وتعزيز التعاون والابتكار والتميز على مستوى كرة القدم بالأندية الإفريقية.

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