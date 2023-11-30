الرباط.. الحبس سنتين موقوفة التنفيذ وسنتين نافذتين بحق متهمين في قضايا إرهابية

هبة بريس

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس، بسنتين حبسا نافذا وسنتين موقوفة التنفيذ بحق متهمين اثنين تمت إدانتهما من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب.

وقد قضت المحكمة في حق المتهم (إ، أ) بسنتين حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم بعد مؤاخذته من أجل “الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية وبتنظيم إرهابي والدعاية والترويج له” .

وفي الملف الثاني قضت المحكمة بحق المتهم (م ،ق) بسنتين موقوفة التنفيذ بعد إدانته من أجل ” الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية”.

من جهة أخرى ، أمر قاضي التحقيق المكلف بقضايا مكافحة الإرهاب بالمحكمة ذاتها، أمس الأربعاء بعد مسطرة الاستماع للمتهم ( أ، م) بايداعه السجن المحلي بالعرجات من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية لاعداد وارتكاب أفعال إرهابية تهدف الى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والعنف والاشادة بأعمال إرهابية”.

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