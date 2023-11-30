جث.ة صاحب مقهى تستنفر أمن شفشاون

2023-11-30 / 17:15
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هبة بريس - مكتب طنجة

عثر مساء أمس الأربعاء 29 نونبر ، على جثة شخص داخل مقهى بالقرب من المحطة الطرقية في مدينة شفشاون .

وقالت مصادر محلية ، إن الأمر يتعلق بجثة رجل في الخمسينات من العمر يملك مقهى مجاور للمحطة الطرقية حيث تم العثور على جثته .

الواقعة استنفرت المصالح الأمنية بشفشاون مصالح الأمن ومعها عناصر الشرطة العلمية والتقنية التي قامت بأخذ البصمات من مسرح الواقعة كما تم فتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات الوفاة .

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