بايتاس يبسط شروط وكيفيات الاستفادة من “الدعم المباشر”

2023-11-30 / 16:22
4
هبة بريس - الرباط

بالتفاصيل، بسط الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر.

وذكر بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن الأسر المستفيدة من الدعم المباشر “التعويضات العائلية” هي المسجلة في السجل الاجتماعي الموحد، والحاصلة على نقطة تساوي أو أقل من 9,72.

وأضاف بايتاس، أن الأسر التي ستستفيد من الدعم هي التي لها أطفال في سن التمدرس، أو من هم في وضعية هشاشة أو الأسر المتكفلة بأيتام، لافتا أن الأطفال المتواجدين بدور الرعاية سيستفيدون بدورهم من تعويضات مالية ستودع بحساباتهم البنكية وسيمكنهم صرفها بعد وصولهم للسن القانوني.

وأشار الوزير، الى اطلاق منصة الكترونية يوم السبت المقبل، للتسجيل للاستفادة من الدعم المباشر، لافتا أن عملية صرفه ستنطلق نهاية شهر دجنبر.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يستضيف المؤتمر الدولي للصحة العامة في إفريقيا

المغرب يستضيف المؤتمر الدولي للصحة العامة في إفريقيا

2023-11-30 / 20:37
Photo of لقاء بنموسى بالنقابات .. إلغاء لعقوبات النظام الأساسي و زيادة في الأجور

لقاء بنموسى بالنقابات .. إلغاء لعقوبات النظام الأساسي و…

2023-11-30 / 19:57
Photo of الحكومة تعلن عن خطة لدمج الباعة الجائلين في النظام الاقتصادي

الحكومة تعلن عن خطة لدمج الباعة الجائلين في النظام…

2023-11-30 / 19:25
Photo of حماس تسلم محتجزتين إسرائيليتين أحدهما فرنسية.. وماكرون يعلق

حماس تسلم محتجزتين إسرائيليتين أحدهما فرنسية.. وماكرون يعلق

2023-11-30 / 18:22
Photo of الملك يستقبل الأعضاء الجدد للمحكمة الدستورية ويعين رئيسها

الملك يستقبل الأعضاء الجدد للمحكمة الدستورية ويعين رئيسها

2023-11-30 / 18:10
Photo of اعتقال المنسق الجهوي لحاملي الشهادات المعطلين بجهة فاس مكناس

اعتقال المنسق الجهوي لحاملي الشهادات المعطلين بجهة فاس مكناس

2023-11-30 / 17:55
Photo of وزارة التجهيز تحذر السائقين وتنصح بـ”تأخير السفر”

وزارة التجهيز تحذر السائقين وتنصح بـ”تأخير السفر”

2023-11-30 / 17:36
Photo of الرباط.. الحبس سنتين موقوفة التنفيذ وسنتين نافذتين بحق متهمين في قضايا إرهابية

الرباط.. الحبس سنتين موقوفة التنفيذ وسنتين نافذتين بحق متهمين…

2023-11-30 / 17:21
Photo of تناسل الأخبار الزائفة يخرج الوكالة الوطنية للمياه والغابات للتوضيح

تناسل الأخبار الزائفة يخرج الوكالة الوطنية للمياه والغابات للتوضيح

2023-11-30 / 16:58
Photo of علاكوش: نسعى للحل لإنهاء الأزمة ولن نلتفت لعوامل التشويش

علاكوش: نسعى للحل لإنهاء الأزمة ولن نلتفت لعوامل التشويش

2023-11-30 / 16:36

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق