بايتاس يبسط شروط وكيفيات الاستفادة من “الدعم المباشر”

هبة بريس - الرباط

بالتفاصيل، بسط الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر.

وذكر بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن الأسر المستفيدة من الدعم المباشر “التعويضات العائلية” هي المسجلة في السجل الاجتماعي الموحد، والحاصلة على نقطة تساوي أو أقل من 9,72.

وأضاف بايتاس، أن الأسر التي ستستفيد من الدعم هي التي لها أطفال في سن التمدرس، أو من هم في وضعية هشاشة أو الأسر المتكفلة بأيتام، لافتا أن الأطفال المتواجدين بدور الرعاية سيستفيدون بدورهم من تعويضات مالية ستودع بحساباتهم البنكية وسيمكنهم صرفها بعد وصولهم للسن القانوني.

وأشار الوزير، الى اطلاق منصة الكترونية يوم السبت المقبل، للتسجيل للاستفادة من الدعم المباشر، لافتا أن عملية صرفه ستنطلق نهاية شهر دجنبر.

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