بنسعيد: “الصحفي جوهر الدعم.. ومبادرات أخرى قادمة في الطريق”

هبة بريس - الرباط

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، على أن مرسوم تحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، جاء تجاوبا مع طلب النقابة والجمعيات.

وقال بنسعيد في معرض رده على أسئلة الصحفيين في الندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس: “رفعنا ميزانية دعم المقاولات الصحفية، من 60 مليون درهم الى 240 مليون درهم، بهدف تقويتها”.

وأضاف الوزير أن المرسوم المصادق عليه يتضمن الاتفاقيات السابقة الموقعة ويفتح الباب أمام أخرى مستقبلية، مسترسلا بالقول “هناك مبادرات أخرى قادمة في الطريق”.

وشدد الوزير على أن الصحفي هو جوهر الدعم، مشيرا الى أنه سيتم العمل على مبادرات مستقبلية سيتم تفعيلها وربطها بالدعم، وتهدف لتقوية وجود الصحفي لأنه أساس هذا العمل وهذا القطاع.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp