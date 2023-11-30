بنسعيد: “الاتفاقية الجماعية لازم تحترم.. وهمنا ضمان استقرار الصحفي”

هبة بريس - الرباط

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، على أن مرسوم تحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، يتضمن الاتفاقيات الجماعية والاجتماعية الموقعة.

وقال بنسعيد في معرض رده على أسئلة الصحفيين في الندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس: “المرسوم يشير للاتفاقيات لا الجماعية ولا الاجتماعية، وعلى اتفاقيات مستقبلية تهدف لتقوية وجود الصحفي لأنهم أساس هذا العمل وهذا القطاع.

وشدد بنسعيد بالقول “الاتفاقية الجماعية لازم تحترم، ميمكنش لينا نديرو هاد المجهود و المقاولات الصحفية مديرش بدورها مجهود مع الصحفيين والصحفيات”، قبل أن يسترسل قائلا “ربطنا الدعم بالحفاظ على مناصب الشغل وهذه نقطة مهمة جدا، لأن همنا هو الحفاظ على استقرار الصحفيين والصحفيات داخل المقاولات الصحفية .”

هذه نقطة متفق عليها من طرف النقابة والجمعيات ومدراء المقاولات، يتابع الوزير “لأننا شحال ما عاوناهوم وشجعناهوم غادي يحاولو يقويو من الإمكانيات اللي كيعطيو للصحفيين” وفق تعبيره

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp