حكيم زياش ينافس على جائزة أوروبية مهمة

حكيم زياش ينافس على جائزة أوروبية مهمة

2023-11-30 / 14:54
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شهدت الجولة الخامسة من دور المجموعات لمنافسة دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء 29 نونبر 2023، تألق مجموعة من اللاعبين المغاربة، على غرار حكيم زياش، لاعب غلطة سراي التركي.

وقدم حكيم زياش أفضل أداء له في دوري أبطال أوروبا، خلال تعادل فريقه غلطة سراي أمام مانشستر يونايتد (3-3)، في ملعب “علي سامي ين” بإسطنبول، ونال، عن جدارة واستحقاق، جائزة أفضل لاعب في المباراة، المقدمة من الاتحاد الأوروبي “يويفا”.

وما كان تألق زياش ليمر من دون أن يحظى بإعجاب المحللين والمتابعين، حيث وضعه الاتحاد الأوروبي ضمن قائمة اللاعبين الأربعة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة لدور المجموعات.

وينافس زياش على هذه الجائزة الفخرية، كل من جواو ماريو لاعب بنفيكا البرتغالي، وإيموبيلي لاعب لازيو روما الإيطالي، وفودين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

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