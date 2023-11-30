تزامنا مع النشرة الإنذارية والعطلة المدرسية.. “الأطوروت” تحذر السائقين

هبة بريس

أوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، مستعملي الطريق بتوخي الحيطة والحذر تزامنا مع النشرة الانذارية والعطلة المدرسية

وذكرت الشركة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير مهمة خاصة يوم الجمعة 01 دجنبر2023 ما بين الساعة الثالثة زوالاً والعاشرة ليلاً، ويوم السبت 02 دجنبر2023 ما بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة بعد الزوال.

كما ستعرف حركة السير ارتفاعا خلال الفترة ما بين الرابعة زوالاً والعاشرة ليلاً يومه الأحد 10 دجنبر2023 الذي يصادف العودة من العطلة المدرسية.

وأوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي الطريق السيار بتنظيم تنقلاتهم قبل السفر، والاستعلام عن حالة حركة المرور الآنيـة من خلال تحميل تطبيق ADMTRAFIC؛ والاستعلام عن الحالة الجوية مع توخي الحيطة والحذر في حالة هبوب رياح قوية، أمطار أو ضباب.

ودعت الشركة مستعملي الطرق السيارة تطوان-الفنيدق وتازة-وجدة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة عقب النشرة الجوية الإنذارية الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية التي تعلن هبوب رياح قوية يوم الجمعة01/12/2023؛ وأخذ قسط من الراحة بعد كل ساعتين من السياقة ومراقبة حالة العجلات؛ وعدم استعمال ممر الطوارئ إلا في حالات الضرورة القصوى؛ والاطلاع على الرصيد المتبقي في الباس جواز الخاص بهم وإعادة تعبئته قبل التنقل في الطريق السيار.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp