الجنرال محمد بريظ يستقبل نائب الأمين العام الأممي لعمليات السلام

هبة بريس

بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، اليوم الخميس على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، السيد جان بيير لاكروا، نائب الأمين العام الأممي لعمليات السلام، الذي يقود وفدا أمميا.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذا الاستقبال جرى بحضور مسؤولين عسكريين سامين بالقوات المسلحة الملكية، وكان المسؤول الأممي قد حل، أمس الأربعاء، بالمغرب في زيارة عمل تستغرق يومين.

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