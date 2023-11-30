فصيل “وينرز” يرفع البطاقة الحمراء في وجه رئيس الوداد

أصدر فصيل “وينرز”، المساند لفريق الوداد الرياضي، بلاغا قويا يطالب فيه برحيل الرئيس سعيد الناصيري.

وطالب “وينرز”، في بلاغ نشره على صفحته الرسمية ب ”فيسبوك”، الرئيس بالتنحي عن منصبه بسبب العبث في تدبير وتسيير أمور الفريق.

وقالت المجموعة الودادية :” سئمنا من التخريب الممارس في حق النادي، ومن العبث في تدبير وتسيير أموره بطريقة تثير التقزز…جموع عامة لم تعقد في موعدها، منخرطين غير معترف بهم، تواصل منعدم، تسويق غير موجود، إدارة تقنية من السماسرة المقربين، مدرسة فارغة، فروع منهارة، مكتب مسير ينفذ الأوامر فقط، مداخيل قياسية لا أثر لها “.

وأضاف:” فريق بلا روح بلا حماس، مجموعة من الموظفين لا غيرة لهم على القميص… غموض وتحكم وسيطرة على كل كبيرة وصغيرة، في قمة التسلط، استفزازاتك بلغت الدرجة القصوى من البجاحة، وقلة الاحترام للجماهير العريضة “.

وأتم “الوينرز”: وصلنا للباب المسدود، وبسبب تصرفاتك التي لا تطاق أعلنت الحرب على النادي.

فلتتحمل مسؤولية تحديك لرغبة الجماهير وإصرارك على العبث بدل الإصلاح… انتهى زمن الأعذار الواهية والمبررات الفارغة والمراوغات المستفزة والخداع والتضليل”.

وأضاف البلاغ الموجه لرئيس الفريق: “فقدنا فيك الثقة، رغم الفرص الكثيرة والتضحيات الجسام من أجل مصلحة النادي، فأنت مسؤول عن الفشل، وفاشل في تحمل المسؤولية، فما الغاية من بقاء رئيس لا يقدم أي إضافة تذكر ، إذا كنا ننتقد بعض اللاعبين على مستوياتهم الهزيلة فمستوى الرئيس أضعف بكثير”.

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