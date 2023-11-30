خولة بنعمران تتعرض لحادث سير بالدار البيضاء
القسم الفني: هبة بريس
تعرضت الفنانة المغربية خولة بنعمران لحادث سير بمدينة الدار البيضاء.
وتقاسمت الفنانة المغربية الخبر مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث نشرت عدد من التدوينات التي تكشف من خلالها تفاصيل الحادث.
وربطت الفنانة المغربية الحادث بالعين، حيث عمدت إلى نشر تدوينة لإحدى متابعاتها بموقع انستقرام، جاء فيها:” ماتبقاوش تبارطاجيو شي حاجة ديالكم في السوشل ميديا، درت حادث، الناس مكتقولش ماشاء الله”.
وجدير بالذكر أن خريجة ستار اكاديمي طمأنت محبيها عن حالتها الصحية،عبر خاصية القصص القصيرة بذات المنصة، في إشارة منها أن الحادث أسفر عن خسائر مادية بسيطة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
13 تعليقات
للأسف الصحافة المغربية تتعاطى و تنشر التفاهة كان من الأجدر تنشر مواضيع و هموم الشعب المغربي و الغلاء الفاحش و الفساد و ها موقعكم انشر ليا حادثة سير خريجة ستار اكاديمي المعرف بما عرف عليه
هذا اسمه التخراف و قلة مايدار و صناعة البوز ما دخلنا في هذه النازلة لا ينقصنا سوى تتبع اخبار اشباه الفنانين اتقوا الله في قراءكم
اش تكون هاذ خولة مقارنة مع المواضيع الاجتماعية والسياسية الساخنة التي تعرفها البلاد باش يكتب عليها في جريدة مميزة كهاته
والله عار عليكم
خريجة بوليطيكنيك ودكتورة في بناء القناطر والطرق. العفوووووو علاياش غادي تعيني ؟
نقول ما شاء الله على فاسقة من فاسقات مغربنا الإسلامي انت عفانة ولست فنانة اليس الفن حرام في ديننا الإسلامي ثوبي،إلى ربك قبل فوات الأوان هذا إنذار لك من الله وليست عين كما تصفين الحادثة.
الحمدلله على سلامتها نتمنى ان تكون في صحة جيدة.
خسائر مادية تتعوض ولكن الصحة هي التي لم تتعوض الحمدلله على السلامة.
فنانة جميلة تمتاز بقدرتها وتفوقها في مجال الغناء نتمنى لها مسيرة حاشدة بالعطاء والحمدلله على سلامتها.
الله يطول في عمرها ويحفظها من كل سوء ومكروه يصيبها.
كان عليها الحيطة والحذر من الطريقة وعدم التفكير في مشاغيل الدنيا الفانية لايبقى فيها سوى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وكلنا راحلون اللهم حسن الخاتمة.
اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض وقينا من عذاب النار إنك سميع مجيب الدعاء يآرب.
ربما السرعة المفرطة وعدم التركيز في السياقة والإنتباه هي المسبب الرئيسي في هذه الحادثة التي تسببت لها في خسائر فادحة مادية.
فنانة جميلة لها مميزات في الغناء نتمنى لها التوفيق والمزيد والمزيد من العطاء والمجهودات للوصول إلى مبتغاها الغنائي.