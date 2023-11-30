خولة بنعمران تتعرض لحادث سير بالدار البيضاء
القسم الفني: هبة بريس
تعرضت الفنانة المغربية خولة بنعمران لحادث سير بمدينة الدار البيضاء.
وتقاسمت الفنانة المغربية الخبر مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث نشرت عدد من التدوينات التي تكشف من خلالها تفاصيل الحادث.
وربطت الفنانة المغربية الحادث بالعين، حيث عمدت إلى نشر تدوينة لإحدى متابعاتها بموقع انستقرام، جاء فيها:” ماتبقاوش تبارطاجيو شي حاجة ديالكم في السوشل ميديا، درت حادث، الناس مكتقولش ماشاء الله”.
وجدير بالذكر أن خريجة ستار اكاديمي طمأنت محبيها عن حالتها الصحية،عبر خاصية القصص القصيرة بذات المنصة، في إشارة منها أن الحادث أسفر عن خسائر مادية بسيطة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
9 تعليقات
خريجة بوليطيكنيك ودكتورة في بناء القناطر والطرق. العفوووووو علاياش غادي تعيني ؟
الحمدلله على سلامتها نتمنى ان تكون في صحة جيدة.
خسائر مادية تتعوض ولكن الصحة هي التي لم تتعوض الحمدلله على السلامة.
فنانة جميلة تمتاز بقدرتها وتفوقها في مجال الغناء نتمنى لها مسيرة حاشدة بالعطاء والحمدلله على سلامتها.
الله يطول في عمرها ويحفظها من كل سوء ومكروه يصيبها.
كان عليها الحيطة والحذر من الطريقة وعدم التفكير في مشاغيل الدنيا الفانية لايبقى فيها سوى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وكلنا راحلون اللهم حسن الخاتمة.
اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض وقينا من عذاب النار إنك سميع مجيب الدعاء يآرب.
ربما السرعة المفرطة وعدم التركيز في السياقة والإنتباه هي المسبب الرئيسي في هذه الحادثة التي تسببت لها في خسائر فادحة مادية.
فنانة جميلة لها مميزات في الغناء نتمنى لها التوفيق والمزيد والمزيد من العطاء والمجهودات للوصول إلى مبتغاها الغنائي.