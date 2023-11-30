خولة بنعمران تتعرض لحادث سير بالدار البيضاء

القسم الفني: هبة بريس

تعرضت الفنانة المغربية خولة بنعمران لحادث سير بمدينة الدار البيضاء.

وتقاسمت الفنانة المغربية الخبر مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث نشرت عدد من التدوينات التي تكشف من خلالها تفاصيل الحادث.

وربطت الفنانة المغربية الحادث بالعين، حيث عمدت إلى نشر تدوينة لإحدى متابعاتها بموقع انستقرام، جاء فيها:” ماتبقاوش تبارطاجيو شي حاجة ديالكم في السوشل ميديا، درت حادث، الناس مكتقولش ماشاء الله”.

وجدير بالذكر أن خريجة ستار اكاديمي طمأنت محبيها عن حالتها الصحية،عبر خاصية القصص القصيرة بذات المنصة، في إشارة منها أن الحادث أسفر عن خسائر مادية بسيطة.

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