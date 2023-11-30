نهضة بركان يصل إلى باماكو استعدادا لمواجهة الملعب المالي

نهضة بركان يصل إلى باماكو استعدادا لمواجهة الملعب المالي

2023-11-30 / 12:31
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حطت بعثة نهضة بركان، في الساعات الأولى من صباح يومه الخميس في العاصمة المالية باماكو، تأهبا لمواجهة الملعب المالي، برسم الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانطلقت رحلة الفريق البركاني صوب مالي، مساء أمس الأربعاء، حيث يبحث النادي البرتقالي على فوزه الثاني، وذلك بعد الفوز في الجولة الأولى من دور مجموعات المسابقة القارية بنتيجة (2-0) على سيخوخون.

ويحل نهضة بركان ضيف على الملعب المالي، يوم الأحد المقبل، على أرضية ملعب 26 مارس، في تمام الساعة الخامسة مساء.

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