لفتيت يعزل رئيس المجلس الإقليمي لجرادة بعد هجرته إلى أوروبا

هبة بريس - وجدة

بعد انقطاع رئيس المجلس الإقليمي لجرادة محمد شحلال عن مزاولة مهامه، وبقي شاغرا لأسابيع، إثر مغادرته إلى أوربا و البقاء هناك دون عودة، أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يوم الإثنين 27 نونبر الجاري، قراراً أعلن فيه انقطاع رئيس المجلس الإقليمي لجرادة عن مزاولة مهامه.

وأعلن وزير الداخلية حسب القرار ذاته، عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس مجلس إقليم جرادة ، داعيا الى إيداع الترشيحات بمقر عمالة الاقليم خلال الفترة الممتدة من يوم الثلاثاء 28 نونبر 2023 الى السبت 02 دجنبر.

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