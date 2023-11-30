لفتيت يعزل رئيس المجلس الإقليمي لجرادة بعد هجرته إلى أوروبا

2023-11-30 / 12:34
2
هبة بريس - وجدة

بعد انقطاع رئيس المجلس الإقليمي لجرادة محمد شحلال عن مزاولة مهامه، وبقي شاغرا لأسابيع، إثر مغادرته إلى أوربا و البقاء هناك دون عودة، أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يوم الإثنين 27 نونبر الجاري، قراراً أعلن فيه انقطاع رئيس المجلس الإقليمي لجرادة عن مزاولة مهامه.

وأعلن وزير الداخلية حسب القرار ذاته، عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس مجلس إقليم جرادة ، داعيا الى إيداع الترشيحات بمقر عمالة الاقليم خلال الفترة الممتدة من يوم الثلاثاء 28 نونبر 2023 الى السبت 02 دجنبر.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بنسعيد: “الصحفي جوهر الدعم.. ومبادرات أخرى قادمة في الطريق”

بنسعيد: “الصحفي جوهر الدعم.. ومبادرات أخرى قادمة في الطريق”

2023-11-30 / 15:22
Photo of بنسعيد: “الاتفاقية الجماعية لازم تحترم.. وهمنا ضمان استقرار الصحفي”

بنسعيد: “الاتفاقية الجماعية لازم تحترم.. وهمنا ضمان استقرار الصحفي”

2023-11-30 / 14:57
Photo of معاناة مستمرة لساكنة قرية محادية لميناء طنجة المتوسط مع ندرة الماء الشروب

معاناة مستمرة لساكنة قرية محادية لميناء طنجة المتوسط مع…

2023-11-30 / 14:23
Photo of “البـام” يدعو إلى تكثيف الحوار البناء بين الحكومة والأساتذة

“البـام” يدعو إلى تكثيف الحوار البناء بين الحكومة والأساتذة

2023-11-30 / 14:08
Photo of تزامنا مع النشرة الإنذارية والعطلة المدرسية.. “الأطوروت” تحذر السائقين

تزامنا مع النشرة الإنذارية والعطلة المدرسية.. “الأطوروت” تحذر السائقين

2023-11-30 / 13:39
Photo of هيئة مراجعة مدونة الأسرة تضع عنوانا إلكترونيا لتلقي المقترحات

هيئة مراجعة مدونة الأسرة تضع عنوانا إلكترونيا لتلقي المقترحات

2023-11-30 / 13:07
Photo of وفاة مشجع ودادي في حادثة سير.. وأب الضحية يناشد وزير العدل

وفاة مشجع ودادي في حادثة سير.. وأب الضحية يناشد…

2023-11-30 / 11:30
Photo of إقامة صلاة الاستسقاء غدا الجمعة بمختلف جهات وأقاليم المملكة

إقامة صلاة الاستسقاء غدا الجمعة بمختلف جهات وأقاليم المملكة

2023-11-30 / 11:18
Photo of يهم التلاميذ.. إطلاق برنامج وطني للدعم خلال فترة العطلة

يهم التلاميذ.. إطلاق برنامج وطني للدعم خلال فترة العطلة

2023-11-30 / 11:02
Photo of طقس الخميس.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

طقس الخميس.. جو بارد بعموم مناطق المملكة

2023-11-30 / 09:05

‫2 تعليقات

  1. ههخخخخخ لمدة اسابيع وهو يتقاضى اجرته ومنح وهو في الخارج كيف يعقل ذلك وكم سرق ونهب قبل المغادرة

    1
    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق