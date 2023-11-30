“الوينرز” تتخلى عن الناصيري.. أهم مراكز الخصاص في الميركاتو هو الرئيس

هبة بريس ـ رياضة

بعد هزيمة نادي الوداد الرياضي الأخيرة أمام الجيش الملكي في كلاسيكو البطولة، أصدر فصيل الوينرز المساند للأحمر العالمي بلاغا طالب من خلاله بوقف النزيف و برحيل الرئيس و المكتب المسير.

و جاء في بلاغ الوينرز ما يلي:

عادي ضحينا فخاطر الوداد، لا يصحب ليك رصّيتي الوتاد !

لا إصلاح لا جمع عام : لخرة ليك هاد العام !

” أنا الآمر الوحيد ولا أقبل شريكا في أمري، والناهي الوحيد ولا أحبذ أن ينهى غيري. أنا الذي اخترت الفوضى مذهبي، والعبث طريقتي، والمقامرة تقليدي وعرفي … فالبناء عندي مكروه، والهيكلة حرام، والعقلانية بدعة شنيعة … ارضوا بي كما أنا أو سأبتزكم وألوي أذرعكم وأهددكم بالرحيل فتصيروا يتامى من بعدي. ”

هذه الفقرة من آخر مقال بعد نهاية الموسم الماضي ، كلام يعبر ويجسد بالملموس شخصية الرئيس التي لا تتغير ..

سئمنا من التخريب المُمارس في حق النادي ، ومن العبث في تدبير وتسيير أموره بطريقة تُثير التقزز …

جموع عامة لم تُعقد في موعدها ، منخرطين غير معترف بهم ، تواصل مُنعدم ، تسويق غير موجود ، إدارة تقنية من السماسرة المقربين ، مدرسة فارغة ، فروع مُنهارة ، مكتب مسير يُنفذ الأوامر فقط ، مداخيل قياسية لا أثر لها …

وفريق بلا روح بلا حماس ، مجموعة من المُوظفين لا غيرة لهم على القميص .

غموض وتحكم وسيطرة على كل كبيرة وصغيرة ، في قمة التسلط .

استفزازاتك بلغت الدرجة القصوى من البجاحة ، وقلة الاحترام للجماهير العريضة .

وصلنا للباب المسدود ، وبسبب تصرفاتك التي لا تُطاق أعلنت الحرب على النادي .

فلتتحمل مسؤولية تحديك لرغبة الجماهير وإصرارك على العبث بدل الإصلاح .

انتهى زمن الأعذار الواهية والمبررات الفارغة والمراوغات المستفزة والخداع والتضليل .

ماذا نجني باستمرارك في الرئاسة ؟؟ ماذا يستفيد النادي من تواجدك ؟؟

لا نلمح أي فائدة ، لا تطور ، لا استثمار للنجاحات ، ولا أي شيء ..

اللامبالاة والمماطلة ولغة الخشب والغموض هو العناوين السائدة فهل هذا هو جزاء النادي ؟؟

حان وقت الرحيل الفعلي من الكرسي …

فقدنا فيك الثقة ، رغم الفرص الكثيرة والتضحيات الجِسام من أجل مصلحة النادي .

فأنت مسؤول عن الفشل ، وفاشل في تحمل المسؤولية ..

فما الغاية من بقاء رئيس لا يُقدم أي إضافة تُذكر ، إذا كُنا ننتقد بعض اللاعبين على مستوياتهم الهزيلة فمستوى الرئيس أضعف بكثير .

صحيح الفريق في حاجة ليُدعم صفوفه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، فالمنافسة بقوة إلى غاية نهاية الموسم ضرورة ملحة لا مفر منها .

ولكن بعد كل هذا ، فالميركاتو الصيفي القادم يجب أن يشمل المكتب المسير برمته وأهم مراكز الخصاص ” الرئيس ” …

من جهة أخرى نعلم جيدا أن هناك من يتربصون ، وجاهزون للركوب على الأمواج رغم أننا في فصل الخريف .

فالتشكيك وتخوين المجموعة هي الهواية المفضلة لهذه الفئة عند الأزمات والهزائم فقط ، وعند الانتصارات يفتخرون بانتمائهم للعائلة في قمة النفاق ، وازدواجية المواقف .

ولهؤلاء نقول أنه لا توجد منزلة وسطى فإما أن تكون ضمن العائلة قولا وفعلا وإما أن تكون خارجها .

أخيرا فالوداد أكبر من أي فرد ، فلا نحن ولا أنت فوق النادي كلنا سنرحل وسيظل اسم الوداد شامخا، لنا عودة ..، ينتهي بلاغ الوينرز.

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