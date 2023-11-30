المنتخب المغربي

المنتخب المغربي يحافظ على مركزه الأول أفريقيا وعربيا

2023-11-30 / 11:47
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حافظ المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على مركزه 13 في التصنيف العالمي الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة اليوم الخميس، وذلك بعدما أضاف 3,20 نقاط لرصيده.

ولم تعرف المراكز 10 الأولى أي تغييرات، بحيث لا تزال الأرجنتين في المركز الأول وتتربع على قمة التصنيف العالمي متبوعة بفرنسا في المركز الثاني، والبرازيل في الصف الثالث.

وعلى المستوى الأفريقي حافظ أسود الأطلس على الصدارة متفوقين على السينغال صاحبة الصف الثاني قاريا و20 عالميا، يليها منتخب تونس 28 عالميا، والجزائر الرابع أفريقيا والثلاثين عالميا.

وكان المنتخب الوطني قد حقق الفوز قبل هذا التصنيف الدولي على منتخب تنزانيا بدار السلام في إطار تصفيات مونديال 2026.

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