رفيق بوبكر: “طابي روج مراكش تهنات من التافهين و الرداءة هاد العام”
هبة بريس من مراكش
واصل الممثل رفيق بوبكر خرجاته الإعلامية المثيرة للجدل حيث انتقد و بحدة مؤثرات مواقع التواصل الاجتماعي اللواتي تطفلن في السنوات الماضية على السجاد الأحمر للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.
و في هذا الصدد، قال رفيق بوبكر بأن “الطابي روج” لمهرجان مراكش هاته السنة “تهنات من التافهين و اصحاب الرداءة”، مضيفا: “يمشيو يقلبو على بلاصة أخرى فين يدوزو”.
و تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المنظمة لنسخة هدا العام من مهراجن الفيلم بمراكش قد أصدرت قرارا بمنع كل من لا علاقة له بالفن السابع من المرور فوق البساط الأحمر الذي خصص حصرا للفنانات و الفنانين المعروفين.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
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الفنان يكون ويبقى فنانا حتى في تصريحاته وخرجاته في وسائل الإعلام، لكن عندما يفتقد الفنان لفن الحوار وللتعامل الراقي مع وسائل الإعلام فللجمهور أن يصنفه حيث يشاء إلا الفن.
لن يفنى العالم بسبب قنبلة نووية، كما تقول الصحف، بل بسبب الابتذال والافراط في التفاهة التي ستحول العالم الى نكتة سخيفة