وفاة مشجع ودادي في حادثة سير.. وأب الضحية يناشد وزير العدل

2023-11-30 / 11:30
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أميمة نشار - هبة بريس

ناشد أب مشجع ودادي توفي في حادثة سير مميتة سير وزير العدل و المسؤولين و مشجعي الوداد لمعرفة مآل ملفه و إنصافه قضائيا.

وتعود وقائع الحادثة الى سنة 2016 حيث توفي الضحية في حادثة سير اثناء تنقله لمتابعة مباراة فريقه المفضل بمدينة الرباط رفقة مشجعين اثنين.

وأضاف أب الضحية أن ملف ابنه لم يغلق منذ 7 سنوات، مشيرا إلى أن أب الضحية انه التجأ للمحامي من أجل تتبع ملفه و انصافه قضائيا لكن الأخير لم يعر الملف اهتماما تم التجأ بعد ذلك الى التأمينات لكن دون جدوى

و يضيف اب الضحية ان ابنه كان مشجعا وفيا و نشطا للفريق البيضاوي الودادي حيث كان يتنقل في جميع انحاء المملكة من اجل تتبع و مشاهدة فريقه المفضل الوداد البيضاوي مما جعله يستنكر عدم تضامن و مآزرة مشجعي الوداد و الفريق الودادي.

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تعليق واحد

  1. ونعم سوء الخاتمة محبو الكرة الملعونة لو كان درسا في الدين ماانتقل ليستفيد ولو سألته على سورة الاخلاص،مااءجاب .

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